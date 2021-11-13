HONG KONG - M+ Müzesi açıldı
AA / Miguel Candela Poblacion - Haberler | Güncel
M+ Müzesi Müzeyi ziyaret edenler Müzede sergilenen eserler HONG KONG - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde M+ müzesi kapılarını ziyaretçilere açtı.
M+ Müzesi
Müzeyi ziyaret edenler
Müzede sergilenen eserler
HONG KONG - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde M+ müzesi kapılarını ziyaretçilere açtı. Hong Kong'un en büyük müzesi olan ve 33 galerinin yer aldığı 17.000 metre karelik sergi alanı olan M+ Müzesi'nin inşasına 2014'te başlanmıştı.