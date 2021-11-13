HONG KONG - M+ Müzesi açıldı

M+ Müzesi

Müzeyi ziyaret edenler

Müzede sergilenen eserler

HONG KONG - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde M+ müzesi kapılarını ziyaretçilere açtı. Hong Kong'un en büyük müzesi olan ve 33 galerinin yer aldığı 17.000 metre karelik sergi alanı olan M+ Müzesi'nin inşasına 2014'te başlanmıştı.