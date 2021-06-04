Hong Kong'da Tiananmen olaylarında ölenlerin anılmasını yasaklandı
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Hong Kong'da Tiananmen olaylarında ölenlerin anılmasını yasaklandı

Anadolu Ajansı / Miguel Candela - Haberler | Güncel

Hong Kong yönetimi, Tiananmen olaylarında hayatını kaybedenler için her yıl düzenlenen anma törenini bu yıl Kovid-19 gerekçesiyle yasakladı.

Hong Kong yönetimi, Tiananmen olaylarında hayatını kaybedenler için her yıl düzenlenen anma törenini bu yıl Kovid-19 gerekçesiyle yasakladı. Bu kararla birlikte Hong Kong'da her yıl, Tiananmen Meydanı'nda demokrasi yanlısı göstericilerin bastırılması sırasında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma töreni ilk kez yasaklanmış oldu.

Hong Kong'da Tiananmen olaylarında ölenlerin anılmasını yasaklandı
Hong Kong'da Tiananmen olaylarında ölenlerin anılmasını yasaklandı
Hong Kong'da Tiananmen olaylarında ölenlerin anılmasını yasaklandı
Hong Kong'da Tiananmen olaylarında ölenlerin anılmasını yasaklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miguel Candela

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