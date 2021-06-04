Hong Kong'da Tiananmen olaylarında ölenlerin anılmasını yasaklandı

Hong Kong yönetimi, Tiananmen olaylarında hayatını kaybedenler için her yıl düzenlenen anma törenini bu yıl Kovid-19 gerekçesiyle yasakladı.

Hong Kong yönetimi, Tiananmen olaylarında hayatını kaybedenler için her yıl düzenlenen anma törenini bu yıl Kovid-19 gerekçesiyle yasakladı. Bu kararla birlikte Hong Kong'da her yıl, Tiananmen Meydanı'nda demokrasi yanlısı göstericilerin bastırılması sırasında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma töreni ilk kez yasaklanmış oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miguel Candela