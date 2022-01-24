HONG KONG - Çin Yeni Yılı hazırlıkları

Yaşam alanlarının dekoratif süsler ve çiçekler ile donatıldığı Hong Kong'da Çin Yeni Yılı hazırlıkları devam ediyor.

Yaşam alanlarının dekoratif süsler ve çiçekler ile donatıldığı Hong Kong'da Çin Yeni Yılı hazırlıkları devam ediyor. Hong Kong hükümeti ise Çin Yeni Yılı tatili bitinceye kadar okullar, işletmeler ve halka açık mekanlara Kovid-19 kısıtlamaları getirdi. Hong Kong'da Omicron varyantının yayılmasını kontrol etmek için "sıfır enfeksiyon" hedefi politikası uygulanıyor.