HONG KONG - Çin Yeni Yılı hazırlıkları - Haberler
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HONG KONG - Çin Yeni Yılı hazırlıkları

AA / Miguel Candela Poblacion - Haberler | Güncel

Yaşam alanlarının dekoratif süsler ve çiçekler ile donatıldığı Hong Kong'da Çin Yeni Yılı hazırlıkları devam ediyor.

Yaşam alanlarının dekoratif süsler ve çiçekler ile donatıldığı Hong Kong'da Çin Yeni Yılı hazırlıkları devam ediyor. Hong Kong hükümeti ise Çin Yeni Yılı tatili bitinceye kadar okullar, işletmeler ve halka açık mekanlara Kovid-19 kısıtlamaları getirdi. Hong Kong'da Omicron varyantının yayılmasını kontrol etmek için "sıfır enfeksiyon" hedefi politikası uygulanıyor.

HONG KONG - Çin Yeni Yılı hazırlıkları

HONG KONG - Çin Yeni Yılı hazırlıkları

HONG KONG - Çin Yeni Yılı hazırlıkları

AA / Miguel Candela Poblacion - Son Dakika Haberleri

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, okullar, Güncel, Haber

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