HONG KONG - AsiaWorld-Expo alanına Kovid-19 hastaları için kurulmuş sağlık tesisinde bölünmüş oda sayısı artırılıyor

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 103 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 bin 500'e çıktı.

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 103 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 bin 500'e çıktı. Artan vaka nedeniyle hastane yönetimi AsiaWorld-Expo alanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastaları için Salon 8 ve 10' a ilave bölünmüş hasta odaları kurulması kararı aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miguel Candela Poblacion