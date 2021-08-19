HONG KONG - Aç Hayalet Festivali

Tütsü yakıp adak adayan vatandaşlar Festival için hazırlık yapılması Gösteriden detaylar Festivalden detaylar HONG KONG - Her yıl düzenlenen Aç Hayalet Festivali geçen yıl koronavirüs nedeniyle iptal edildikten sonra yeniden başladı.