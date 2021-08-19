HONG KONG - Aç Hayalet Festivali
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HONG KONG - Aç Hayalet Festivali

Anadolu Ajansı / Miguel Candela Poblacion - Haberler | Güncel

Tütsü yakıp adak adayan vatandaşlar Festival için hazırlık yapılması Gösteriden detaylar Festivalden detaylar HONG KONG - Her yıl düzenlenen Aç Hayalet Festivali geçen yıl koronavirüs nedeniyle iptal edildikten sonra yeniden başladı.

Tütsü yakıp adak adayan vatandaşlar

Festival için hazırlık yapılması

Gösteriden detaylar

Festivalden detaylar HONG KONG - Her yıl düzenlenen Aç Hayalet Festivali geçen yıl koronavirüs nedeniyle iptal edildikten sonra yeniden başladı. Hong Kong'da Ağustos ayında kutlanan bu festivalde, cehennemin kapılarının ardına kadar açılmasıyla aç hayaletlerin yiyecek ve eğlence için yeryüzüne çıktığına inanılıyor.

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HONG KONG - Aç Hayalet Festivali
HONG KONG - Aç Hayalet Festivali
HONG KONG - Aç Hayalet Festivali
HONG KONG - Aç Hayalet Festivali

Kaynak: Anadolu Ajansı / Miguel Candela Poblacion

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