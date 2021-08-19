HONG KONG - Aç Hayalet Festivali
Tütsü yakıp adak adayan vatandaşlar Festival için hazırlık yapılması Gösteriden detaylar Festivalden detaylar HONG KONG - Her yıl düzenlenen Aç Hayalet Festivali geçen yıl koronavirüs nedeniyle iptal edildikten sonra yeniden başladı.
Tütsü yakıp adak adayan vatandaşlar
Festival için hazırlık yapılması
Gösteriden detaylar
Festivalden detaylar HONG KONG - Her yıl düzenlenen Aç Hayalet Festivali geçen yıl koronavirüs nedeniyle iptal edildikten sonra yeniden başladı. Hong Kong'da Ağustos ayında kutlanan bu festivalde, cehennemin kapılarının ardına kadar açılmasıyla aç hayaletlerin yiyecek ve eğlence için yeryüzüne çıktığına inanılıyor.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Miguel Candela Poblacion