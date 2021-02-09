Hollywood yıldızlarının hayran olunası gülüşlerine sahip olmamız mümkün mü? Diş hekiminden yanıt
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Hollywood yıldızlarının hayran olunası gülüşlerine sahip olmamız mümkün mü? Diş hekiminden yanıt

09.02.2021 15:07 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:11
Hollywood yıldızlarının hayran olunası gülüşlerine sahip olmamız mümkün mü? Diş hekiminden yanıt

Diş Hekimi Buğra Can Çakır, Haberler.com'un YouTube kanalına konuk oldu. Çakır, gülüş estetiğiyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Haberler.com, YouTube kanalında birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Stüdyomuza konuk olup Didar Yalçın'ın sorularını yanıtlayan Diş Hekimi Buğra Can Çakır, gülüş estetiyle ilgili bilgiler verirken, herkesin merak ettiği o gülüşle ilgili de soruları yanıtladı: "Hollywood gülüşü nedir, nasıl yapılır?"

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