Hollywood'un en çok izlenen filmlerine ilham veren 5 anime! Hatta biri direkt çalıntı
Animeler, milyonları ekrana kilitleyen pek çok filmin esin kaynağı oluyor. İşte animelerden esinlenilerek çekilen ve hatta içlerinden birinin direkt çalıntı olduğu iddia edilen 5 ünlü Hollywood filmi.
Japonya'ya özgü çizim sanatıyla oluşturulan animelerin dünya genelinde seveni çok. Dünyaca ünlü 5 Hollywood filmi de animelerden uyarlandı. Hatta içlerinden birinin direkt olarak bir animeden çalıntı olduğu iddia ediliyor.