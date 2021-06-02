Hollywood'un en çok izlenen filmlerine ilham veren 5 anime! Hatta biri direkt çalıntı

Animeler, milyonları ekrana kilitleyen pek çok filmin esin kaynağı oluyor. İşte animelerden esinlenilerek çekilen ve hatta içlerinden birinin direkt çalıntı olduğu iddia edilen 5 ünlü Hollywood filmi.