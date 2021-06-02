Hollywood'un en çok izlenen filmlerine ilham veren 5 anime! Hatta biri direkt çalıntı
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Hollywood'un en çok izlenen filmlerine ilham veren 5 anime! Hatta biri direkt çalıntı

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Kültür Sanat

Animeler, milyonları ekrana kilitleyen pek çok filmin esin kaynağı oluyor. İşte animelerden esinlenilerek çekilen ve hatta içlerinden birinin direkt çalıntı olduğu iddia edilen 5 ünlü Hollywood filmi.

Japonya'ya özgü çizim sanatıyla oluşturulan animelerin dünya genelinde seveni çok. Dünyaca ünlü 5 Hollywood filmi de animelerden uyarlandı. Hatta içlerinden birinin direkt olarak bir animeden çalıntı olduğu iddia ediliyor.

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Hollywood'un en çok izlenen filmlerine ilham veren 5 anime! Hatta biri direkt çalıntı
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
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