Hollandalı eski manken Lilly Becker, bikinisinin iplerini çözünce göğüsleri açıldı İtalya'nın Sardegna kentinde tatilin tadını çıkaran eski manken Lilly Becker, objektiflere fena yakalandı. Ünlü isim suda keyif yapmak isterken beyaz bikinisi üstünden kaydı ve göğüsleri ortaya çıktı.

Bir dönemin tenis yıldızı Boris Becker'in eski karısı Lilly Becker, İtalya'daki bir tatil sırasında fena yakalandı. Lilly Becker, eski kocası Boris'in yeni kız arkadaşı Lilian de Carvalho Monteiro ile yaşadığı sert tartışmanın ardından İtalya'nın Sardegna kentinde bir tekne turunun tadını çıkardı.

BİKİNİSİ ÜSTÜNDEN KAYDI

Tekneden denize giren ve sörf tahtasının üstünde vakit geçiren beyaz bikinisinin iplerini çözünce frikik kaçınılmaz oldu. Becker'in bikinisi üstünden kaydı ve göğüsleri ortaya çıktı.

TEKNESİNDE DİNLENMEYE DEVAM ETTİ

Magazin basını tarafından görüntülenen 44 yaşındaki Becker bu durumu çok umursamadı ve denizden çıkıp teknesinde dinlenmeye devam etti.

KORONA TEDBİRLERİNE UYMADIĞI İÇİN ELEŞTİRİLİYOR

Ünlü isim son iki haftadır arkadaşlarıyla parti yaparken görüntüleniyor. Bu durumsa koronavirüsü umursamadığı ve dikkatsiz olduğu sebebiyle eleştiriliyor.