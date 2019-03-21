Hollanda Saldırısının Kurbanı İçin 90 Bin Euro Bağış Toplandı

Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden genç kızın cenazesi için 90 bin euro bağış toplandı.

Hollanda'nın Utrecht kentinde bir tramvayda açılan ateş sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı saldırının ardından, hayatını kaybedenlerden Roos'un cenaze işlemlerindeki giderlerini karşılamak için başlatılan bağış kampanyası beklenilen rakamın üzerine çıktı. 19 yaşındaki Roos'un komşusu Martje Beniest Kleppe cenaze masrafları için para toplama kampanyası başlattı. Kleppe yaptığı açıklamada, "Arkadaşımı kızı Roos'un silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetmesi beni derinden üzdü. Maddi durumları da pek iyi değil. Roos'un cenaze masraflarını ödemek için başlattığım bağış kampanyası yoğun ilgi gördü. Beklenilenin üstünde gelen bağış nedeniyle 3 kişinin cenaze masraflarını ödeyecek meblağ elde edildi. Bu çok güzel bir gelişme ve yardım oldu. Bağışların beklenenin üstüne çıkmasının ardından olayın tüm mağdurları ve akrabaları için para bağışı ile bir vakıf kurmaya karar verdim. Silahlı saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti ve 5 kişi yaralandı. Parayı doğru yere götürmek için Slachtofferhulp Nederland (Hollanda Kurbanlara Destek Kurumu) ile birlikte çalışacağım" dedi.

2 bin 500 euro hedefi ile yola çıkılan kampanya kapsamında şu ana kadar 90 bin euro'nun üzerinde bağış toplandığı ve bağışların devam ettiği belirtildi.

Toplanan yardımın kurbanların yakınlarına dağıtılacağı belirtildi. - AMSTERDAM

Kaynak: İHA