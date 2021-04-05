Hollanda'nın şekli nedeniyle dikkat çeken köyü: Bourtange
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Hollanda'nın şekli nedeniyle dikkat çeken köyü: Bourtange

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Kültür Sanat

Hollanda'da 16. yüzyılda inşa edilen yıldız şeklinde dizayn edilmiş Bourtange köyünü görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Merak edilen Bourtange köyünün hikayesini Haberler.com'un Youtube kanalından izleyebilirsiniz.

Hollanda ile Almanya sınırında bulunan Bourtange köyü yıldız şeklinde dizayn edilmesi nedeniyle oldukça ilginç bir görünüme sahip Bugün turistik olarak dikkat çeken ve görenlerin dönüp bir daha baktığı köy, aslında ordu tarafından korunmak amacıyla yapılmış. İşte günümüzde açık hava müzesi olarak kullanılan Bourtange köyünün hikayesi.

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Hollanda'nın şekli nedeniyle dikkat çeken köyü: Bourtange
Hollanda'nın şekli nedeniyle dikkat çeken köyü: Bourtange
- Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
Haberler.com
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