Hollanda Krallığı'nda "Yürütme" erki Hükümet ve Bakanlar Kurulu olarak ikiye ayrılmaktadır. Hükümet, Kral, Başbakan, Bakanlar ve Devlet Sekreterlerinden oluşmaktadır. Parlamenter sistemlerin genelinden farklı olarak, Kral Hükümet'in bir üyesi olarak kabul edilmekte, ancak siyaseten Parlamento'ya karşı sorumluluğu bulunmamakta ve Bakanlar Kurulu'nda yer almamaktadır. Bakanlar Kurulu, Başbakan, Bakanlar ve Devlet Sekreterlerinden oluşmaktadır. Hollanda Kralı kimdir?

HOLLANDA KRALI KİMDİR?

Willem-Alexander (Willem-Alexander Claus George Ferdinand van Oranje-Nassau van Amsberg; d. 27 Nisan 1967), Hollanda kralı olup, 2013 yılında annesinin feragatını takiben tahta çıkmıştır.

Willem-Alexander, Utrecht'te Prenses Beatrix ve diplomat Claus von Amsberg'in en büyük çocuğu olarak doğdu. Annesinin 30 Nisan 1980'de kraliçe olarak tahta çıkması üzerine veliaht olarak Oranj Prensi oldu ve 30 Nisan 2013'te annesinin feragatını takiben tahta geçti. İlkokul ve ortaokulu devlet okullarında tamamladı, Hollanda Kraliyet Donanması'nda görev aldı ve Leiden Üniversitesi'nde tarih okudu. 2002 yılında Máxima Zorreguieta Cerruti ile evlendi ve üç kızı oldu: Oranj Prensesi Catharina-Amalia (2003 doğumlu), Prenses Alexia (2005 doğumlu) ve Prenses Ariane (2007 doğumlu).

Willem-Alexander, spor ve uluslararası su yönetimi ile ilgilenmektedir. Tahta çıkana kadar, Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi (1998-2013), Hollanda Altyapı ve Çevre Bakanlığı'nın Su Danışma Komitesi Başkanı (2004-2013) ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'nin Su ve Sanitasyon Danışma Kurulu Başkanı (2006-2013) idi. 55 yaşındaki İspanya Kralı VI. Felipe'den sonra Avrupa'daki ikinci en genç hükümdardır.