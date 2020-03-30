Hollanda: Koronavirüs sebebiyle kapanan müzeden gece yarısı baskınıyla Van Gogh tablosunu çaldı
30.03.2020 19:44 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:44
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da hırsızlar, koronavirüs salgını sebebiyle kapanan bir müzeye gece yarısı baskın düzenleyerek ünlü ressam Van Gogh'un bir tablosunu çaldı.
Yetkililer şehrin doğusunda bulunan The Singer Laren Müzesi'ne kimliği belirsiz kişilerin gece yarısı ani bir baskın düzenlediği ve cam kapıyı kırarak Van Gogh'a ait Bahar Bahçesi adlı tabloyu çaldığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
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Kaynak: Euronews.com