Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç son yolculuğuna uğurlandı
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Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç son yolculuğuna uğurlandı

Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç son yolculuğuna uğurlandı Hollanda'nın Rotterdam kentinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Sağlık Bakanlığı ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen ve tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 21 yaşındaki lösemi hastası Salih...

01.06.2020 20:12 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:16

Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç son yolculuğuna uğurlandı

KARAMAN - Hollanda'nın Rotterdam kentinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Sağlık Bakanlığı ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen ve tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 21 yaşındaki lösemi hastası Salih Kör, Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul'da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden Kör'ün cenazesi, ailesine teslim edilerek Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesine getirildi. Salih Kör için Merkez Büyük Camisinde kılınan cenaze namazına Kazımkarabekir Kaymakamı Mehmet Ali Atak, Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu, Kör'ün ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Namaz sırasında cemaat maske ve sosyal mesafe kuralına uydu. Kör'ün cenazesi daha sonra ilçede bulunan Aşılık Mezarlığında dualarla toprağa verildi.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde yaşayan lösemi hastası 21 yaşındaki Türk vatandaşı Salih Kör'ün hastalığının son aşamaya gelmesi nedeni ile Hollanda tarafından 2 yıldır devam eden tedavisine son verilmişti. Anne Ruhsan Kör, Anneler Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılı annenin sesine kulak vererek, Sağlık Bakanlığına ve Dışişleri Bakanlığına, Salih Kör ve annesinin tedavi için Türkiye'ye getirilmesi talimatını vermişti. Bakanlıklar, Hollanda Büyükelçiliği ve Rotterdam Başkonsolosluğu ile irtibata geçerek, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak ile Kör ve annesini Türkiye'ye getirmişti.

Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İHA

Manşet

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