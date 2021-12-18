Hollanda yılbaşı öncesi kapanmaya gitti! Eve alınacak misafirlere de sınırlama getirildi - Haberler
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Hollanda yılbaşı öncesi kapanmaya gitti! Eve alınacak misafirlere de sınırlama getirildi

Hollanda yılbaşı öncesi kapanmaya gitti! Eve alınacak misafirlere de sınırlama getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hollanda'da hükümet, koronavirüs vakalarının artması ve Omicron mutasyonu nedeniyle karantina tedbirlerini sıkılaştırarak, yarından itibaren zorunlu olmayan tüm işletmelerin 14 Ocak'a kadar kapatılmasına karar verdi. Ülkede Noel ve yılbaşında 13 yaş üstü en fazla 4 misafirin, bu tarihler dışında ise en fazla 2 misafirin evlere alınmasına izin verilecek.

Koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron mutasyonu Avrupa'da hızla yayılmaya devam ederken, Avusturya'nın ardından Hollanda'da kapanma kararı aldı. Hükümet, Covid-19 vakalarının artması ve Omicron mutasyonu nedeniyle karantina tedbirlerini sıkılaştırarak, yarın sabahtan itibaren zorunlu olmayan tüm işletmelerin 14 Ocak'a kadar kapatılmasına karar verdi.

Başbakan Mark Rutte yaptığı açıklamada, ülke genelinde okulların, üniversitelerin ve zorunlu olmayan tüm mağazaların, barların ve restoranların yarından itibaren 14 Ocak'a kadar kapatılacağını duyurarak, "Bu gece burada kasvetli bir ruh hali içinde duruyorum. Tek bir cümleyle özetlemek gerekirse, Hollanda yarından itibaren tekrar karantinaya girecek" dedi. Rutte, söz konusu kapanma kararının Omicron mutasyonun neden olduğu salgındaki 5'inci dalga nedeniyle kaçınılmaz olduğunu vurguladı.

Hollanda'da kapanma kararının ardından Noel ve yılbaşında 13 yaş üstü en fazla 4 misafirin, bu tarihler dışında ise en fazla 2 misafirin evlere alınmasına izin verilecek.

Öte yandan Hollanda'da 28 Kasım'dan bu yana uygulanan kısmi kapanma geçtiğimiz günlerde 1 ay daha uzatılmış ve 14 Ocak 2022'ye kadar devam edeceği açıklanmıştı. Ülkede 28 Kasım'dan bu yana restoranlar, barlar, zorunlu ihtiyaç malzemesi satmayan mağazalar ve diğer halka açık yerler yerel saatle 17.00'den 05.00'e kadar kapatılıyor, spor etkinlikleri seyircisiz yapılıyor ve mümkün olduğunca evden çalışılıyor.

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