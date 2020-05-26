Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu Hollanda'nın Amsterdam Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, koronavirüse karşı kazanılan bağışıklık süresinin 6 ayı geçmeyebileceği ortaya çıktı. Bu araştırma, Kovid-19'a karşı tek çarenin etkili bir aşı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Amsterdam Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, 35 yaş üstü 10 erkek üzerinde enfeksiyonlar sonrası dönemlerle ilgili bulgular raporlaştırıldı. Rapora göre; koronavirüse karşı kazanılan bağışıklık süresinin 6 ayı geçmediği belirtildi.

Rapor, Kovid-19'a yakalanmış kişilerin, elde edilen bağışıklık sayesinde bir daha bu virüse yakalanamayacağı tezini çürütüyor. Yine bu rapor, dünyada bir çok hükümetin, Kovid-19'u geçirenlerin bir daha bu virüsle ilgili tehdide muhatap olmayacağı düşüncesini de boşa çıkartıyor.

Araştırma sonucuna, 35 yaş üstü 10 erkek üzerinde enfeksiyonlar sonrası dönemlerle ilgili bulgular üç ila 6 ay süreyle karşılaştırılarak ulaşıldı.

ANTİKORLAR UZUN SÜRE DAYANMIYOR

Buna göre, bu virüslere koruyucu bağışıklığın 6 ay süre sonunda kalmadığı gözlendi ve bu tür virüslere karşı oluşan antikorların uzun süre dayanamayacağı sonucuna varıldı.

Araştırma sonucuna göre, koronavirüs türlerinden birisi olan ve mevsimsel olarak görüldüğü düşünülen "SARS-CoV-2" virüsünün tekrar ortaya çıkması da gündeme gelebilir.

Yine araştırmaya göre koronavirüslerin dört türü de biyolojik olarak birbirinden farklı ve çok az ortak özelliklere sahip. Bu araştırma, Kovid-19'a karşı tek çarenin etkili bir aşı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.