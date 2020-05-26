Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu
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Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu

Hollanda'nın Amsterdam Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, koronavirüse karşı kazanılan bağışıklık süresinin 6 ayı geçmeyebileceği ortaya çıktı. Bu araştırma, Kovid-19'a karşı tek çarenin etkili bir aşı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

26.05.2020 21:40 | Son Güncelleme: 26.05.2020 21:52

Amsterdam Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, 35 yaş üstü 10 erkek üzerinde enfeksiyonlar sonrası dönemlerle ilgili bulgular raporlaştırıldı. Rapora göre; koronavirüse karşı kazanılan bağışıklık süresinin 6 ayı geçmediği belirtildi.

Rapor, Kovid-19'a yakalanmış kişilerin, elde edilen bağışıklık sayesinde bir daha bu virüse yakalanamayacağı tezini çürütüyor. Yine bu rapor, dünyada bir çok hükümetin, Kovid-19'u geçirenlerin bir daha bu virüsle ilgili tehdide muhatap olmayacağı düşüncesini de boşa çıkartıyor.

Araştırma sonucuna, 35 yaş üstü 10 erkek üzerinde enfeksiyonlar sonrası dönemlerle ilgili bulgular üç ila 6 ay süreyle karşılaştırılarak ulaşıldı.

ANTİKORLAR UZUN SÜRE DAYANMIYOR

Buna göre, bu virüslere koruyucu bağışıklığın 6 ay süre sonunda kalmadığı gözlendi ve bu tür virüslere karşı oluşan antikorların uzun süre dayanamayacağı sonucuna varıldı.

Araştırma sonucuna göre, koronavirüs türlerinden birisi olan ve mevsimsel olarak görüldüğü düşünülen "SARS-CoV-2" virüsünün tekrar ortaya çıkması da gündeme gelebilir.

Yine araştırmaya göre koronavirüslerin dört türü de biyolojik olarak birbirinden farklı ve çok az ortak özelliklere sahip. Bu araştırma, Kovid-19'a karşı tek çarenin etkili bir aşı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu
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