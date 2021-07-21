Hollanda'da sattığı 'ölüm tozu' ile çok sayıda kişinin intiharına yardımcı olan bir zanlı tutuklandı

Hollanda'nın Eindhoven kentinde, temin ettiği ölümcül bir ilaçla birçok kişinin intihar sonucu hayatına son vermesine yardımcı olduğu belirtilen 28 yaşındaki bir erkek tutuklandı.

Hollanda'nın Eindhoven kentinde, temin ettiği ölümcül bir ilaçla birçok kişinin intihar sonucu hayatına son vermesine yardımcı olduğu belirtilen 28 yaşındaki bir erkek tutuklandı.

Savcılık, zanlı halkında bir süreden beri ilaç yasasını ihlal ve kara para aklama suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.

Eindhoven yakınlarındaki Uden kasabasında 19 yaşındaki bir kadının intihar etmesinin ardından başlatılan soruşturmada, 28 yaşındaki erkek zanlıya ulaşıldı.

Zanlının, bu olay dışında, internet üzerinden sattığı ölümcül ilaç nedeniyle başka birçok kişinin de intihar etmesine yardımcı olduğu belirtiliyor.

Savcılık, ölüm ilacının kaç kişinin satın aldığının belirlenmeye çalışıldığını bildirdi. Eindhoven'de 3 yıl önce, internet üzerinden ikinci el eşya satışı yapan bir sitede, "ölüm ilacı" ilanı yayınlanmıştı.

Posta ücreti hariç, şişesi 20 euro'ya satılan ilaca ilişkin ilan, şikayet üzerine web sayfası tarafından kaldırılmıştı.

Savcılık, tutuklanan 28 yaşındaki erkeğin, bu ilanı veren kişi olup olmadığı konusunda açıklama yapmadı. Ancak, tutuklanan zanlı hakkında bir süreden beri ilaç yasasına muhalefet ve kara para aklama şüphesiyle soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Zanlının evinde, sadece doktor reçetesi karşılığı, eczacılar tarafından verilen bazı ilaçlar da bulundu. Mesleği ne doktorluk ne de eczacılık olan zanlı, yasa dışı ilaç satışı nedeniyle haksız kazanç elde etmekle suçlanıyor.

Ötanazi hakkını savunan Hollanda Gönüllü Yaşam Sonu Derneği (NVVE), intihara yardımın suç olduğuna işaret ederek, insanların bu tür kaynaklardan ilaç edinmelerine karşı olduklarını belirtiyor.

'Ölüm tozu'

Hollanda'da kendi isteğiyle hayatını sonlandırmak isteyen kişilere yardım etmek amacıyla kurulan "Son Arzu Kooperatifi" (Coöperatie Latste Wil) ise, tutuklanan zanlının, "insani bir şekilde hayatını sonlandırmak isteyen kişilere yardım girişimini" destekliyor.

"Ölüm tozu" adı verilen ilaç, ilk olarak 3 yıl önce "Son Arzu Kooperatifi" (Coöperatie Latste Wil) tarafından gündeme getirilmişti.

Kooperatifin, 2018 yılında 300 üyesine "ölüm tozu" verdiği ortaya çıktı. İnsanların yaşamını kısa sürede sonlandırdığı açıklanan ilacın, yasal olarak piyasada satılan bir maddeden üretildiği belirtiliyor.

Etken maddesinin, küf oluşumunu önlemek için hastanelerde kullanılan bir koruyucu olduğu öne sürülen intihar ilacını alabilmek için Son Arzu Kooperatifi'ne Hollanda ve Belçika'dan 20 binden fazla kişi üye oldu.

Ölüm tozunu her isteyen rastgele sipariş edemiyor. Kooperatife 6 aydan uzun bir süredir üye olan, ilaç hakkında bilgilendirme toplantılarına düzenli olarak katılan ve akıl sağlığının yerinde olduğuna ilişkin belge imzalayanlar alabiliyor.

Satışı yasal olan bir maddeden üretildiği için adli makamlar ilaca müdahale edemiyor.

Ancak Hollandalı hukukçular, ilaç tedarikinin yasal olmasına rağmen, intihara yardımın suç olduğuna dikkati çekiyor.

Hekimler ise, ilacın içeriğindeki karbonmonoksit yüzünden bir çok yan etkisi bulunduğunu ve kullanan kişilere ölmeden önce çok acı verdiğini vurguluyor.