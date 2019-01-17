Hollanda'da İçinde 14 Kişi Bulunan Asansör Altıncı Kattan Düştü

Hollanda'da içinde 14 kişi bulunan asansör altıncı kattan düştü. Düşen asansörde can kaybı yaşanmazken ağır yaralılar olduğu açıklandı.

Hollanda'nın Groningen Üniversite Hastanesi asansörü içinde bulunan 14 kişi ile birlikte altıncı kattan düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hemen hastaneye kaldırdı. Yetkililer asansör faciasında ölenlerin olmadığını belirterek ağır yaralılar olduğunu ifade etti.

Kazanın sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. Hastane yönetimi, aynı asansör blokundaki diğer asansörlerin girişini kapattığını açıkladı. - GRONINGEN

Kaynak: İHA