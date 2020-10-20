Hollanda'da askerlik kadınlara zorunlu hale getirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hollanda'da askerlik kadınlara zorunlu hale getirildi

20.10.2020 16:19 | Son Güncelleme: 20.10.2020 16:43
Hollanda'da askerlik kadınlara zorunlu hale getirildi

Hollanda'da bu haftadan itibaren aralarında Prenses Amalia'nın da olduğu 17 yaşındaki 100 bin genç kadının askeri celp kağıtları almaya başlıyor.

Hollanda'da bu haftadan itibaren aralarında Prenses Amalia'nın da olduğu 17 yaşındaki 100 bin genç kadının askeri celp kağıtları almaya başlıyor.

Hollanda'da, cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlar da zorunluk askerlik kapsamına alındı. Hollanda yerel medyasın yer alan haberlere göre, ülkede bu haftadan itibaren Prenses Amalia'nın da aralarında bulunduğu 17 yaşındaki 100 bin genç kadın askeri celp kağıtlarını almaya başlayacak. Aktif askerlik hizmetinin 1997 yılında kaldırıldığı, ancak 2018'de kabul edilen kanunda bir değişikliğin, genç kadınlara da 17 yaşında geldiklerinde askerlik siciline eklendiklerini bildiren bir celp gönderileceği anlamına geldiği ifade edildi.

SAVAŞ ÇIKARSA CEHPEYE GİDECEKLER

Karara göre, genç kadınlar 45 yaşına kadar, Hollanda başka bir ülkeyle savaşa girerse çağrılabilirler. Bir dizi kampanyaya rağmen, kadınların askeri personelin yalnızca yüzde 10'unu oluşturduğu ifade edilirken, bir Savunma Bakanlığı Sözcüsünün, Hollanda yayın kuruluşu NOS'a "Biraz artıyor, ancak ordu işi isteyen kadınlar bulmak çok zor" dediği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
OBJEKTİF: Türk feministler ağlıyor :))
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Abdülhamit Gül
Magazin Emrah Seda Sayan Binnur Kaya Serdar Ortaç
Spor Can Bartu Serdar Aziz Fatih Terim Metin Oktay Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Çocuk İyi Parti Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hollanda'da askerlik kadınlara zorunlu hale getirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.10.2020 16:52:16. #1.15#
title