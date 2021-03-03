Holger Maik Mertin, "Bizim Analog Benliğim" performansıyla Barın Han'da
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Holger Maik Mertin, "Bizim Analog Benliğim" performansıyla Barın Han'da

03.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:12
Holger Maik Mertin,

Barın Han, mekan ve ses sanatçısı Holger Maik Mertin'in, "Bizim Analog Benliğim" adlı ses performansına ev sahipliği yaptı.

Barın Han, mekan ve ses sanatçısı Holger Maik Mertin'in, "Bizim Analog Benliğim" adlı ses performansına ev sahipliği yaptı.

Bir süredir çalışmalarını İstanbul'da sürdüren sanatçı, 5 saat aralıksız olarak gerçekleştirdiği performansta mekanın kendisini bir enstrüman olarak kullandı.

Güncel sanatçılara kendilerini ifade edebilecekleri yeni bir alan oluşturma amacıyla, 17 yıldan sonra 2019'da kapılarını yeniden açan Barın Han'ın Kültür ve Sanat Proje Koordinatörü Emir Barın, etkinlikle ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Barın, Holger Maik Mertin'in aralık ayından bugüne kadar çalışmalarını Barın Han sanatçı atölyesinde sürdürdüğünü belirterek, sanatçının performansında Barın Han'ı akustik bir vaha ve meditasyon alanı olarak ele aldığını dile getirdi.

Sanatçının her binanın müzik enstrümanı olabileceği düşüncesiyle hareket ettiğini aktaran Barın, "Sürdürülebilirlik ve minimalizm kavramları arasında ilişki kuran Mertin, binaya ait doğal materyalleri kullanarak tamamen içten gelen bir tercih ile her anı, müzikal ve sanatsal bir ana dönüştürüyor. Sanatçı 3 gün üst üste binanın 3 farklı katında 5'er saatlik performanslar sergileyecekti. Bugün ilkini gerçekleştiriyoruz ve sanatseverlerin gösterdiği ilgiden memnunuz." dedi.

Diğer iki performans, bugün ve yarın 15: 00 - 20: 00 saatleri arasında Barın Han'da yapılacak.

İzleyiciler diledikleri zaman diliminde ziyaret edebilecekleri performans alanına, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında aynı anda en fazla 15 kişi alınıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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