Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Öğrencisi Nilufar Raimova "2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası"nda Altın Madalya Kazandı
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerimizden Nilufar Raimova, 16-22 Ağustos 2021 tarihlerinde Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenen "2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası"nda kadınlar 57 kiloda altın madalya kazandı.
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencilerimizden Nilufar Raimova, 16-22 Ağustos 2021 tarihlerinde Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenen "2021 Dünya Gençler Güreş Şampiyonası"nda kadınlar 57 kiloda altın madalya kazandı. Öğrencimiz Nilufar Raimova ve hocalarını kutluyor, başarılarının daim olmasını diliyoruz.
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Kaynak: Habermetre