Hızray nedir? Hızray durakları nelerdir? Hızray ne zaman açılacak?

Hızray, 2020 yılının Eylül ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından gündeme getirilen, İstanbul'un doğu-batı doğrultusunda yapılacağı duyurulan metro projesidir. Peki, Hızray nedir? Hızray durakları nelerdir? Hızray ne zaman açılacak? İşte detaylar haberimizde...

HIZRAY NEDİR?

Hızray, 2020 yılının Eylül ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından gündeme getirilen, İstanbul'un doğu-batı doğrultusunda yapılacağı duyurulan metro projesi.

Halkalı Tren İstasyonu'ndan başlayıp Sabiha Gökçen Havalimanı'na bağlanan İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakaları arasında 62.8 km uzunluğunda ve 11 istasyon olacak şekilde yapılacağı duyuruldu. Başkan İmamoğlu, 1 Ocak 2021 tarihinde T5 Alibeyköy - Eminönü tramvay hattının Alibeyköy - Cibali kısmının açılışında Hızray hattının Esenyurt'a kadar uzatılmasını planladıklarını açıkladı.

HIZRAY DURAKLARI NELERDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Raylı sistemler hamlemizde iki yeni ve büyük hattı daha projelendirip 2021 içinde ihaleye çıkmak üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bunlardan ilki, toplam nüfusu yaklaşık 3,2 milyona ulaşan Beylikdüzü – Esenyurt- Avcılar-Küçükçekmece ve Bahçelievler ilçelerinin kent merkezine hızlı ve konforlu bir şekilde ulaştırılmasını hedeflediğimiz Beylikdüzü – Esenyurt – Sefaköy – İncirli Metro Hattı'dır. Hattın İncirli – Sefaköy arasının yapımı ise 2018 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilmiştir. İstanbul'u doğu batı aksında bir baştan diğer başa kat edecek ikinci raylı sistem hattımız ise HIZRAY olacak. HIZRAY, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar, Küçükçekmece, Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Eyüp, Kağıthane, Beşiktaş, Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik dahil 17 ilçede yaşayan İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak" dedi.

İmamoğlu, "İstanbul'da metro hatlarında ortalama hız 35 kilometreyken toplu taşıma sisteminde bu hız ortalama 20 kilometreye düşüyor. HIZRAY'da hedeflediğimiz ortalama hız ise 70-80 kilometre arası olacak. Beylikdüzü-Sabiha Gökçen arası 1 saate düşecek. HIZRAY'ın işletmeye alınmasıyla günde 1 milyon yolcu taşıyacağını öngörüyoruz. Yapım ve metro araçları dahil toplam maliyeti 6 milyar dolar olacağı hesaplanan bu hattın finansmanı için kamu-özel işbirliği gibi karma modeller öngörmekteyiz. Ön tasarım ve fizibilite çalışmasını 2020 yılı sonunda başlattığımız HIZRAY projesinin 2021 projesini tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Projede durak detayları yıl sonunda belli olacak. Ancak Hızray'ın Sabiha Gökçen, Kartal, Maltepe, İmes, Ataşehir, Altunizade, Mecidiyeköy, Alibeyköy Otogar, Kirazlı, Halkalı güzergahında olması bekleniyor.