Hizmetler Gönül Belediyeciliği ile Taçlandırılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hizmetler Gönül Belediyeciliği ile Taçlandırılıyor

Hizmetler Gönül Belediyeciliği ile Taçlandırılıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci'yi belediyede misafir etti.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu'yu ziyaret etti. Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, meclis üyeleri ile birlikte Zenbilci'yi makamında ağırladı. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Başkan Gündoğdu, ilçede devam eden çalışmalar ve yapılacak projeler ile ilçe hakkında Zenbilci'ye brifing verdi.

Başkan Gündoğdu gönül belediyeciliği anlayışıyla vatandaşların kalplerine dokunduklarını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği "Gönül Belediyeciliği" anlayışı, Ferizli'de hemşehrilerimizle birlik, beraberlik ve kenetlenme ruhuna ciddi katkılar sunuyor. Hemşehrilerimizle aynı gönül bağlılığında olmak adına onların mutluluğuna, hüznüne, dertlerine ortak oluyor, çözebileceğimiz tüm problemlerin üzerinde ciddi bir şekilde duruyoruz. Bizler var gücümüzle hemşehrilerimizin yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Aşkla çıktığımız bu kutlu yolda rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Nazik ziyaretlerinden dolayı Genel Başkan Yardımcımız Sn. Ahmet Zenbilci'ye ilçem adına şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

AK Partinin Özü Gönüllere Dokunmaktır

Ferizli'de bulunmaktan mutlu ve memnuniyet dolu olduğunu dile getiren Zenbilci, "AK Parti belediyecilik anlayışının özünde şeffaflık, halka hizmet, değişim, gönüllere dokunma ve tevazu sahibi olmak vardır. Başkanımız Gündoğdu, hem hizmette hem de gönül belediyeciliği anlayışıyla Ferizli'de çalışmalarını sürdürüyor. Başarılı hizmetlerinden dolayı kendilerini tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Destici Eşref Gani Ahmedzai Adil Karaismailoğlu
Magazin İrem Derici Hande Erçel Düm Tek Tek Davut Güloğlu
Spor Mustafa Er Mert Günok Ozan Tufan Mustafa Denizli Dimitris Pelkas
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hizmetler Gönül Belediyeciliği ile Taçlandırılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 16:09:11. #1.16#

title