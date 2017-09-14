Hizmet İşverenleri Sendikası Başkanı Salman: "Yüklenici Firmaların Hakedişi Kesilmemeli"

Hizmet İşverenleri Sendikası Başkanı İbrahim Doğan Salman, hizmet sektörünün Türkiye ekonomisinin can damarlarından biri olduğunu belirterek, "Yüklenici firmaların hakedişi kesilmemeli" dedi.



Sektör olarak milyonlarca işçinin ve ailesinin geçimiyle yakından ilgili oldukları bilinciyle hareket ettiklerini belirten Salman, "Kıdem tazminatı konusunda işçilerin tazminatlarını son kuruşuna kadar alması gerektiğine ilişkin sendika olarak elimizden geleni her şeyi yapıyoruz. Ancak idarelerin kötü niyetli tutumu neticesinde kıdem tazminatları sektöre hayat veren firmaların üstünde kalmaktadır. Hiçbir şekilde maliyetler arasına kıdem tazminatı eklenmemişken üye firmalarımızın hakedişlerinden hukuka aykırı bir şekilde yapılan kesintiler ülke ekonomisine ve üye firmalarımıza zarar vermektedir" dedi.



Hizmet üreten binlerce şirketin bu ülkenin bir değeri olduğunun unutulmamasını isteyen Salman, şu çağrıda bulundu: "Şirketlerimizin büyümesi dünyaya hizmet sektörünü ihraç etmesiyle uğraşmamız gerekirken hiçbir şekilde firmaların cebine girmeyen kıdem tazminatı gibi meselelerle boğuşuyoruz. Kıdem tazminatına ilişkin gerekli yasal düzenlemeyi farklı bir şekilde yorumlayarak firmaların hakedişlerinin kesilmemesi için hükümetimizin gerekli hassasiyeti göstermesini rica ediyoruz. Biz sektöre hayat veren firmalar olarak devlet kurumlarındaki işçilerimizle daha verimli nasıl çalışırız, yeni projeleri nasıl hayata geçiririz, ülkemizdeki bilgiyi dışarıya nasıl ihraç ederiz bunu düşünmek istiyoruz".



Sektöre danışmanlık hizmeti veren Avukat Çağdaş Eker ise bu konuda şunları belirtti: "Kıdem tazminatı alt yüklenici şirketlerin ihale maliyetleri arasında yer almamaktadır ve şirketlerin maliyetleri arasında yer almayan bir kalemin şirketlerden tahsilini engellemek için TBMM tarafından çıkarılan 6552 sayılı yasanın idarelerce uygulanmaması hatalıdır. Personele dayalı işlerde rekabetin olması nedeniyle zaten karlı iş yapan şirket bulunmamaktadır. Şirketlerin kar yapmak bir yana maliyet kalemleri arasında olmayan kıdem tazminatlarını da ödemek zorunda bırakılmaları hizmet alım sektörünü bitirecektir". - İSTANBUL