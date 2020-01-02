Hizmet-İş'ten bir anlamlı yardım daha

02.01.2020 10:47 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:52

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şubesine bağlı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne bağlı vidanjör aracının kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Ahmet Karaçam ve Ali Suna'nın ailelerine ferdi kaza sigortasından temin edilen 100 bin TL verildi.



Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanlığı tarafından yaklaşık 7 yıldır tüm üyelerine sosyal proje kapsamında ferdi kaza sigortası yaptırıldığını söyleyen Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet - İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik konuyla ilgili açıklama da bulunarak şu şekilde devam etti, "Elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Kaski Genel Müdürlüğü üyelerimiz Ali Suna ve Ahmet Karaçam'ın ailelerine girişimlerimiz sonucu sigortadan aldığımız 50'şer Bin Türk Lirası verilmiştir. Vermiş olduğumuz bu paralar ailelerin acılarını azaltmayacaktır. Fakat geri de bırakmış olduğu ve bize emanet olarak gördüğümüz ailelerinin ve yakınlarının az da olsa bir ihtiyacını karşılayacaktır. Aynı olayda yaşamını kaybeden üyemiz Ahmet Altıparmak'ın ailesi içinde girişimlerimiz devam ediyor. En kısa süre içerisinde ferdi kaza sigortasından temin ettiğimiz miktarı alıp ailesine inşallah teslim edeceğiz. Hayatını kaybeden kardeşimize Allah'tan rahmet geride kalanlarına hayırlı uzun ömürler diliyorum" dedi.



Olay 01/09/2019 tarihinde Hacılar- Erciyes karayolunda şehir merkezine giden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (KASKİ) ait, Ahmet Altıparmak (36) yönetimindeki 38 YL 778 plakalı su tankeri, virajda savrularak devrilmiş ve kazada araçta bulunan KASKİ çalışanları Ahmet Altıparmak, Ali Suna (30), Ahmet Karaçam (43) hayatlarını kaybetmişlerdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA