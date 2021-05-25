Hizmet-iş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları, Sakarya Şubesini ziyaret etti
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Hizmet-iş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları, Sakarya Şubesini ziyaret etti

Hizmet-iş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları, Sakarya Şubesini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Hizmet-iş Sendikası Genel Başkan yardımcıları Halil Özdemir, Celal Yıldız ve Mehmet Keskin, Hizmet-iş Sendikası Sakarya Şubesini ziyaret etti.

Hizmet-iş Sendikası Genel Başkan yardımcıları Halil Özdemir, Celal Yıldız ve Mehmet Keskin, Hizmet-iş Sendikası Sakarya Şubesini ziyaret etti.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Sakarya Şubesinin çalışmaları ve üyelerinin durumlarıyla ilgili bilgi alan Özdemir, Yıldız ve Keskin, Türkiye'nin en büyük işçi sendikası olmanın sorumluluğunu taşıdıklarını, bu güç ve sorumlulukla birlik ve dayanışma içerisinde yeni hedefler belirleyerek çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini belirterek şube yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diledi.

Sakarya Şube Başkanı Mehmet Mesut Gökdemir ve yönetim kurulu üyeleri de ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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