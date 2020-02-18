Hizmet ihracatı 53.7 milyar dolarla rekor kırdı

18.02.2020 11:51 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:51

Türkiye ekonomisinin son yıllardaki en önemli gelir kaynaklarının başında gelen hizmet ihracatı ülke ekonomisine önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Hizmet ihracatı yapan sektörler, Yönetim Kurulu Başkanlığını Sayın M.İlker Aycı'nın yürüttüğü, Türkiye'nin hizmet ihracatının geliştirilmesi hedefiyle kurulan Hizmet İhracatçıları Birliği önderliğinde, 2019 yılında 53.7 milyar dolar gelir elde ederek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmayı başardı.

Hizmet ihracatında yakalanan tarihi başarının önemine vurgu yapan Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı M.İlker Aycı, hizmet ihracatında elde edilen başarının 2019 yılında 53,7 milyar Dolarlık gelir ile önemli bir rekor olduğuna dikkat çekti. Aycı şöyle devam etti: "Hizmetler sektörü hem artan ihracat geliriyle hem de 31,5 milyar Dolar fazla vererek Cari İşlemler Dengesine olumlu yöndeki katkılarıyla ülke ekonomisinin itici gücü olabileceğini göstermiştir. Biz hizmet ihracatı alanında faaliyet gösteren firmalar olarak, ülkemize ekonomik anlamda neler katabileceğimizin farkındaydık. Ticaret Bakanlığımızın da bize verdiği destekler sayesinde bu sonuç bizim için sürpriz olmadı. Ayrıca Aralık ayında düzenlediğimiz Hizmet İhracatçıları Buluşması ve Ödül Töreni'nde Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz sözü tutmuş olmanın da gururunu yaşamaktayız. Hizmet ihracatçılarının 2019 yılında elde ettiği rekor gelir bizim için yeterli olmayacaktır. Sahip olduğumuz potansiyelin farkındayız ve hem ülkemizin tanınırlığını artırmak hem de ekonomik anlamda çok daha fazla katkı sağlayarak yeni rekorlara imza atmak için sektörler bazında stratejik planlama çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."

Kaynak: Bültenler