Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi ne zaman, nerede çekildi?

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HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hızlı ve Öfkeli serisinin spin-off filmi olan Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, insanlığı tehlikeye sokan bir güce karşı birlikte hareket etmek zorunda kalan Hobbs ve Shaw'un hikayesini konu ediyor.Amerika'nın Diplomatik Güvenlik Hizmetlerinin sadık bir ajanı olan Luke Hobbs ile eski bir İngiliz askeri elit ajanı olan Deckard Shaw, yıllar boyu birbirlerini yenmeye çalışsalar da bu kez birlikte hareket etmek zorundadır. İnsanlık, büyük bir biyolojik tehdit ile karşı karşıyadır. Siber genetik ile güçlendirilmiş anarşist Brixton, insanlığın değişmesine neden olabilecek olan biyolojik virüsü ele geçirir. Dünyayı tehlikeye sokan Brixton'ı yenmek zorunda olan iri kıyım kanun adamı Hobbs ile kanunları hiçe sayan Shaw'un güçlerini birleştirip, birlikte mücadele etmekten başka şansı yoktur.

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Oyuncular : Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Yapım Yılı : 2017 – ABD