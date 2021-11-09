Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları kimler, Paul Walker var mı? Hızlı ve Öfkeli 8 ne zaman, nerede çekildi?

Hızlı Ve Öfkeli 8, F. Gary Gray tarafından yönetilen ve Chris Morgan tarafından yazılan, 2017 çıkışlı Amerikan yapımı aksiyon filmi. Hızlı ve Öfkeli 8 oyuncuları kimler? Hızlı ve Öfkeli 8 Paul Walker var mı? Hızlı ve Öfkeli 8 ne zaman, nerede çekildi?

HIZLI VE ÖFKELİ 8 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hızlı ve Öfkeli 8 filmi 9 Kasım Salı günü akşam saat 20:00'da Kanal D'de başlayacaktır.

HIZLI VE ÖFKELİ 8 KONUSU NE?

Tüm zamanların en popüler film serisi Hızlı ve Öfkeli, dünya çapında 1 milyar dolar gişe yapan ve en büyük altıncı film olan Hızlı ve Öfkeli 7'nin ardından Hızlı ve Öfkeli 8 ile devam ediyor. Dom ve Letty balayındadır ve Brian ile Mia da emekli olmuştur. Ekibin geri kalanı temize çıkınca, dünya turu yapan ekip normal hayatlarına geri döner. Ancak, gizemli bir kadın (Oscar ödüllü Charlize Theron) Dom'u kandırarak suça ve yakınlarının ihanetine sürüklediğinde, ekip daha önce karşılaşmadığı bir sınavla yüzleşecektir.

Hızlı ve Öfkeli 8, F. Gary Gray tarafından yönetilen ve Chris Morgan tarafından yazılan, 2017 çıkışlı Amerikan yapımı aksiyon filmi. Hızlı ve Öfkeli serisinin sekizinci filmi. Oyuncu kadrosu Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris Bridges, Eva Mendes, Lucas Black, Kurt Russell, Charlize Theron ve Jason Statham'dan oluşmaktadır.

Sekizinci yapım ilk olarak Mart 2015'te Diesel Jimmy Kimmel Live!'da iken açıklandı ve filmin New York'ta çekileceği de bildirildi. Filmin hazırlıkları Hızlı ve Öfkeli 7'nin yayınlanmasından hemen sonra Diesel, Morgan ve yapımcı Neal H. Moritz'in yeniden imzayı atmasıyla başladı. Temel çekimler Mart 2016'da İzlanda, Myvatn'da başladı. Diğer çekimler Küba, Atlanta ve New York'ta yapıldı.

HIZLI VE ÖFKELİ 8 OYUNCULARI KİMLER

Vin Diesel - Dominic Toretto

Michelle Rodriguez - Letty Ortiz

Dwayne Johnson - Luke Hobbs

Tyrese Gibson - Roman Pearce

Ludacris - Tej Parker

Kurt Russell - Frank Petty

Jason Statham - Deckard Shaw

Charlize Theron - Cipher

Elsa Pataky - Elena Neves

Nathalie Emmanuel - Ramsey

Tego Calderon - Tego Leo

Don Omar - Rico Santos

Helen Mirren

Kristofer Hivju

Scott Eastwood

HIZLI VE ÖFKELİ 8'DE PAUL WALKER VAR MI?

Hızlı ve Öfkeli 8, Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı filminden sonra Paul Walker'in oynamadığı ikinci filmdir. Film Türkiye'de 13 Nisan 2017'de vizyona girdi.

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