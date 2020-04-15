Hızlı ve Öfkeli 7 filmi izle! Hızlı ve Öfkeli 7 konusu ve oyuncuları
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Dwayne Johnson, Paul Walker, Vin Diesel, Sinema, Magazin, Güncel

Hızlı ve Öfkeli 7 filmi izle! Hızlı ve Öfkeli 7 konusu ve oyuncuları

Hızlı ve Öfkeli 7 filmi 2015 yılında vizyona girdi. Filmde ayrıca, 2013 yılında hayatını kaybeden Paul Walker'da teknolojinin katkısyla yeniden yer aldı. Tehlikeelri atlattılarını düşünen ekip normal ve sakin bir hayat yaşamak adına yola çıkmaya hazırlandıkları sırada Shaw yeniden yüzünü göstermiştir. Hızlı ve Öfkeli 7 oyuncuları.

15.04.2020 11:03 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:21
Hızlı ve Öfkeli 7 filmi izle! Hızlı ve Öfkeli 7 konusu ve oyuncuları

Hızlı ve Öfkeli 7 filmi senaristliğini Chris Morgan üstlenirken, yönetmeni ise James Wan'dır. Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez gibi isimlerin, serinin başından bu yana kadrosunda olduğu Hızlı ve Öfkeli 7 filmi, gişede büyük başarı elde etti. Başrol oyuncularından Paul Walker'ın da hayatını kaybettikten sonra çekilen lk film olmasıyla da izleyicide merak uyandırdı. İşte, Hızlı ve Öfkeli 7 filmi detayları...

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HIZLI VE ÖFKELİ 7 KONUSU

Tüm riskleri arkada bırakıp sakin bir hayata başlayan ekip, intikam almak isteyen bir İngiliz gizli operasyonlar suikastçısından gelen tehlikeden habersizdir. Küçük kardeşi Owen'ı yaralayanları sistematik olarak avlamakta olan Shaw, intikam peşinde Toretto'nun evini havaya uçurur. Bunun üzerine Dom, yardım için üst düzey bir devlet ajanına başvurur. Kahramanlarımız bir kez daha direksiyona geçer. ABD hükümeti için yapılmış bir takip cihazının ele geçirilmesi gereklidir.

Hızlı ve Öfkeli 7 filmi izle! Hızlı ve Öfkeli 7 konusu ve oyuncuları

HIZLI VE ÖFKELİ OYUNCULARI

Bir grup hız tutkunu arkadaşın mücadelesini konu edinen Hızlı ve Öfkeli serisinin 7. filminde yer alan oyuncular:

Paul Walker (Brian O'Conner)

Vin Diesel (Dominic Toretto)

Dwayne Johnson (Luke Hobbs)

Michelle Rodriguez (Letty Ortiz)

Jordana Brewster (Mia Toretto)

Tyrese Gibson (Roman Pearce)

Ludacris (Tej Parker)

Lucas Black (Sean Boswell)

Jason Statham (Deckard Shaw)

Nathalie Emmanuel (Ramsey)

Djimon Hounsou (Mose Jakande)

Tony Jaa (Kiet)

Ali Fazal (Safar)

Elsa Pataky (Elena Neves)

Hızlı ve Öfkeli 7 filmi izle! Hızlı ve Öfkeli 7 konusu ve oyuncuları
Hızlı ve Öfkeli 7 filmi izle! Hızlı ve Öfkeli 7 konusu ve oyuncuları
Hızlı ve Öfkeli 7 filmi izle! Hızlı ve Öfkeli 7 konusu ve oyuncuları
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