Hızlı ve Öfkeli 10 ne zaman çıkacak? Hızlı ve Öfkeli 10 yayın vizyon tarihi açıklandı mı? Film ne zaman sinemalarda olacak?

Efsane film serilerinden olan Hızlı ve Öfkeli 10. bölümü ile önümüzdeki yıllarda vizyona girecek. Orijinal ismi "Fast and Furious" olan Hızlı ve Öfkeli filminin yeni bölümü 10. bölümün vizyon tarihi açıklandı. Buna göre film 2023 yılında çıkacak. Peki, Hızlı ve Öfkeli 10 ne zaman çıkacak? Hızlı ve Öfkeli 10 yayın vizyon tarihi açıklandı mı? Film ne zaman sinemalarda olacak?

Hızlı ve Öfkeli bir Amerikalı yasadışı sokak yarışı ve silahlı soygun merkezli, aksiyon filmleri ve diğer çeşitli medya filmlerinden oluşan bir seridir. Serinin özellikle ilk bölümleri izlenme rekorları kırmıştır. Son bölümlerinde izleyicisi düşse de halen çok sayıda takipçisi vardır. Son dakika gelen haberlere göre Hızlı ve Öfkeli 10 çıkış tarihi belli oldu. Peki, Hızlı ve Öfkeli 10 ne zaman çıkacak? Hızlı ve Öfkeli 10 yayın vizyon tarihi açıklandı mı? Film ne zaman sinemalarda olacak? İşte detaylar... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

HIZLI VE ÖFKELİ NEDİR?

Hızlı ve Öfkeli bir Amerikalı yasadışı sokak yarışı ve silahlı soygun merkezli, aksiyon filmleri ve diğer çeşitli medya filmlerinden oluşan bir seridir. Universal Pictures tarafından dağıtılan ve ilk filmi 2001'de çıkan seri dünya çapında büyük hasılat elde etmiş ve izleyicilerin beğenisini toplamıştır. Seri 8 filmden oluşmaktadır ancak dağıtıcı firma serinin 9. (2020) ve 10. (2021) filmlerin çıkacağını ve final filmleri olacağını duyurmuştur. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

HIZLI VE ÖFKELİ 10 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Resmi hesaplardan yapılan duyuruya göre Hızlı ve Öfkeli 10, 7 Nisan 2023 tarihinde çıkacaktır. Filmi 7 Nisan 2023 tarihinde sinemalardan izleyebilirsiniz. Filmin çekimleri ise önümüzdeki Ocak ayında başlayacak.

Hızlı ve Öfkeli 10 çıkış tarihi : 7 Nisan 2023

HIZLI VE ÖFKELİ ÇIKIŞ TARİHLERİ