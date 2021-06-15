Hızlı ve aşık! İlker Kaleli ve sevgilisi Sıla, Bodrum'da...

GAZA BASIP UZAKLAŞTIBir süredir Sıla'nın Bodrum-Bitez'deki evinde tatil yapan sevgililer, önceki gün Ortakent'te objektife takıldı.

GAZA BASIP UZAKLAŞTI

Bir süredir Sıla'nın Bodrum-Bitez'deki evinde tatil yapan sevgililer, önceki gün Ortakent'te objektife takıldı. Çift, motosikletle trafikte görüntülendi. Muhabirleri fark edince şaşıran İlker Kaleli, gaza basarak uzaklaştı.

ŞU CANIMIN CANISIN

İlker Kaleli, aşklarını Instagram'da "Bazen biri gelirmiş kalbin en kıymet köşesine. Bilmediğim, canımdan can bir yere" notuyla itiraf etmiş, Sıla da sevgilisiyle fotoğrafını "Şu canımın canısın" notuyla yayınlamıştı.

Trafikte görüntülenince şaşkınlık yaşayan İlker Kaleli ve Sıla hızlanarak uzaklaştı.

Sıla ve İlker Kaleli sosyal medyada paylaştıkları bu siyah-beyaz kareyle aşklarını duyurmuştu.

Kaynak: Hürriyet