Hızlı refleksi sayesinde dev pitonun saldırısından kurtuldu
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Hızlı refleksi sayesinde dev pitonun saldırısından kurtuldu

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Güncel
Hızlı refleksi sayesinde dev pitonun saldırısından kurtuldu

ABD'de bir hayvanat bahçesinin sahibi Jay Brewer, video çektiği sırada dev pitonunun saldırısı ile karşı karşıya kaldı. Hızlı bir refleks ile pitonun kendisine saldırmasını engelleyen Brewer'ın o anları, sosyal medyada viral oldu.

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Sürüngen Hayvanat Bahçesi Sahibi Jay Brewer,yumurtalarını koruyan bir pitona ait bir kaç yumurtasını almaya kalktı. O anları kamera kaydına da alan Brewer, bir anda dev pitonun saldırısı ile karşı karşıya kaldı.

DEV PİTONUN SALDIRISINI REFLEKSİ İLE ENGELLEDİ

Yılanın yumurtalarını koruma iç güdüsüyle Brewer'e saldırısı kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. O anlarda hayvanat bahçesi sahibi, yılanın saldırısına karşı hayat kurtaran reflekste bulundu. Refleksi sayesinde saldırıdan kurtulan Jay Brewer'ın görüntüleri paylaşması sonrası o anları sosyal medyada viral oldu.

- Damla Çelikli
Damla Çelikli
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