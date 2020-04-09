Hizanlı esnaf iş yapamayınca sosyal mesafeyi koruyarak top oynadı
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Bitlis, Hizan, Yerel

Hizanlı esnaf iş yapamayınca sosyal mesafeyi koruyarak top oynadı

Hizanlı esnaf iş yapamayınca sosyal mesafeyi koruyarak top oynadı Bitlis'in Hizan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşın sokağa fazla çıkmayışını fırsata çeviren esnaf, sosyal mesafeyi koruyarak top oynadı.

09.04.2020 17:23 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:25

Hizanlı esnaf iş yapamayınca sosyal mesafeyi koruyarak top oynadı

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşın sokağa fazla çıkmayışını fırsata çeviren esnaf, sosyal mesafeyi koruyarak top oynadı.

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de can almaya devam eden korona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor. Korona virüsten dolayı işleri azalan esnaf, cadde ve sokakların boş olmasını fırsata çevirerek sosyal mesafe kuralına uyarak top oynadı. Ethem Yaman isimli esnaf, Hizan'nın boş meydanında esnaf arkadaşlarıyla top oynayarak vakit geçirdiklerini belirterek, "İş yerlerimizin kapalı olması ya da işlerimizin azalması bizlere maddi kayba neden olabilir ama hiçbir şey Hizanlı vatandaşlarımızın sağlığından daha önemli değildir" dedi.

Esnaf Murat Akgül de 'evde kal' çağrısı yaparak, "Sizler evinizde kalın diye bizler dışarı çıkıp iş yerlerimizin başında duruyoruz. Sizler evlerinizde sağlıklı yaşayın diye bizler evlerinize kadar hizmet etmek için duruyoruz" ifadelerini kullandı.

Top oynayan esnaf, daha sonra hep bir ağızdan "evde kal, sağlıkla kal Hizan" sloganı attı.

Hizanlı esnaf iş yapamayınca sosyal mesafeyi koruyarak top oynadı

Kaynak: İHA

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