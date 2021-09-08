Hizan Kaymakamı Yelek, yeni eğitim öğretim yılı dolayısı ile okul ziyaretinde bulundu
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Hizan Kaymakamı Yelek, yeni eğitim öğretim yılı dolayısı ile okul ziyaretinde bulundu

Hizan Kaymakamı Yelek, yeni eğitim öğretim yılı dolayısı ile okul ziyaretinde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla okul ziyaretinde bulundu.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla okul ziyaretinde bulundu.

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, 2021-2022 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısı ile Şehit Öğretmen Abdurrahman Nafiz Özbağrıaçık İlkokulunu ziyaret ederek okullarına neşeyle koşan öğrencilerin yüz yüze eğitimlerinin sevinçlerine ortak oldu. Sınıfları gezerek 2021- 2022 eğitim öğretim yılının öğretmen ve öğrencilere hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Yelek, "Yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olması hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz açısından çok önemli. Milli Eğitim Bakanlığımızın koymuş olduğu kurallara uyarak, bunlara harfiyen riayet ederek, çocuklarımıza da burada alışkanlıklar kazandırarak hastalığın bulaşmasının önüne geçilmesi yönünde de çalışmalarımız devam edecek. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum" dedi.

Kaymakam Yelek'e okul ziyaretlerinde Hizan Belediye Başkan Vekili Hümmet Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör eşlik etti. - BİTLİS

Hizan Kaymakamı Yelek, yeni eğitim öğretim yılı dolayısı ile okul ziyaretinde bulundu
Hizan Kaymakamı Yelek, yeni eğitim öğretim yılı dolayısı ile okul ziyaretinde bulundu
Hizan Kaymakamı Yelek, yeni eğitim öğretim yılı dolayısı ile okul ziyaretinde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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