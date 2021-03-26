Hizan Kaymakamı Yelek, bilgi yarışmasında birinci olan öğrencilerle görüştü

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, liselerarası bilgi yarışmasında birinci olan öğrencileri kabul etti.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, liselerarası bilgi yarışmasında birinci olan öğrencileri kabul etti.

Makamında öğrencilerle görüşen Kaymakam Yelek, başarılarından dolayı öğrencileri tebrik ederek, hediye verdi.

Ziyarette İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kutbettin Yakışır ve öğretmenler de yer aldı???????.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan