Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti
Bitlis'in Hizan ilçesinde çobanlık yapan 3 çocuk babası 30 yaşındaki Şakir Çetin yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.
28.05.2020 20:56 | Son Güncelleme: 28.05.2020 21:30
Hizan'a bağlı Aladana köyünde koyunlarını otlatmak için köye yakın yerde çobanlık yapan 3 çocuk babası Şakir Çetin (30), yıldırım çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Çetin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.
Kaynak: İHA