Hizan'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Hizan'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu.

Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle bazı okul ve binaların çatısı uçarken, büyük maddi hasar meydana geldi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı ilçede, belediye ekipleri yola düşen çatıları kaldırmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH ÖLEZ