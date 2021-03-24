Hizan'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
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Hizan'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

24.03.2021 11:26 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:04

Hizan'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu.

Hizan'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar çatıları uçurdu.

Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle bazı okul ve binaların çatısı uçarken, büyük maddi hasar meydana geldi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı ilçede, belediye ekipleri yola düşen çatıları kaldırmak için çalışma başlattı.

Hizan'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Hizan'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Hizan'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Hizan'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Hizan'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH ÖLEZ

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