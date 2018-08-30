"Hız yolu değil, hayatı kısaltır" pankartı bulunan üst geçide çarpan sürücü hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'da "Hız yolu değil, hayatı kısaltır" asılı pankartın bulunduğu üst geçidin merdivenlerine çarpan otomobilde sıkışan sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tekkeköy ilçesi Selyeri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert Yılmaz idaresindeki 55 RH 897 plakalı otomobil, iddiaya göre bir anda kontrolden çıkarak yol üzerinde bulunan yaya üst geçidin merdivenlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tamamen hurdaya dönerken otomobil sürücüsü Mert Yılmaz, otomobilde sıkıştı. Yolcu ve arka koltukta bulunan toplam 3 kişi ise ağır yaralandı.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler otomobile sıkışan sürücü Mert Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Otomobilden çıkarılan ve yapılan incelemelerin ardından Mert Yılmaz'ın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 3 yaralı ise ambulanslar ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yapan otomobilin hız kadranı 85 kilometreyi gösterirken, çarptığı üst geçitte ise, "Hız yolu değil, hayatı kısaltır" şeklindeki pankart asılıydı.

Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.