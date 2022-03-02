Hız yaptığı için durdurulan Floridalı adam Putin'i suçladı

Ukrayna- Rusya arasında yaşanan savaş durumu 7. gününe girerken, Ukrayna ordusu direnişine devam ediyor. Rus ordusu Kiev ve Harkov başta olmak üzere pek çok şehir akşamdan beri bombalamaya devam ederken görüntüler tüm dünyada gündem oldu. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşanan olayda aşırı hız yaptığı için polis tarafından durdurulan adam Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i suçladı.

"NÜKLEER SAVAŞTAN KAÇIYORUM"

ABD'nin Florida eyaletinde aşırı hız yapan bir adam polis tarafından durduruldu. Polisin "Neden aşırı hız yapıyorsun?" sorusuna, sürücü " Putin'in nükleer savaş başlatacağını yeni öğrendim ve neler olduğunu öğrenmek için evime dönmeye çalışıyordum." yanıtını verdi.

RUSYA'NIN ELİNDE 5 BİN 977 NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞI VAR

İngiliz basınına göre, Putin kesinlikle her senaryo için donanıma sahip. İngiliz The Sun gazetesi, Putin'in emrinde bin 600'ü konuşlandırılmaya hazır ortalama 5 bin 977 nükleer savaş başlığı bulunduğunu yazdı. Bu başlıkların karadan, denizaltılardan ve uçaklardan fırlatılabileceği belirtildi.

İNGİLTERE'YE 20 DAKİKADA ULAŞABİLİYOR

Gazete, bu başlıkların şimdiye kadar hiçbir savaşta kullanılmadığını yazdı. Rusya'nın ayrıca, güçlü uzun menzilli füzeler üzerinde savaş başlığı olarak fırlatılabilen stratejik nükleer silahlara sahip olduğu da belirtildi. Bunlar arasında İngiltere'ye sadece 20 dakikada, ABD'ye ise 30 dakikada ulaşabilecek kıtalararası balistik füzeler var. "Şeytan" gibi kasten ürkütücü isimler verilen bu stratejik silahlar, tüm şehirleri yok etmek için tasarlandı.