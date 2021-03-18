HIZ VE YAĞIŞ YÜZÜNDEN KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET IŞIKLARDA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇARPTI 1 ÖLÜ 1 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

HIZ VE YAĞIŞ YÜZÜNDEN KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET IŞIKLARDA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇARPTI 1 ÖLÜ 1 YARALI

18.03.2021 22:00 | Son Güncelleme: 18.03.2021 22:20

Şişli'de, hız ve yağış yüzünden kontrolden çıkan motosiklet, ışıklarda bekleyen motosiklet ve otomobile çarptı.

Şişli'de, hız ve yağış yüzünden kontrolden çıkan motosiklet, ışıklarda bekleyen motosiklet ve otomobile çarptı. Motosikletiyle yolun karşısına sürüklenen S. K. hayatını kaybederken, çarptığı motosiklet sürücüsü R. A. hafif şekilde yaralandı.

Olay, Büyükdere Caddesi Mecidiyeköy varyant altında dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Dönüş yapmak için varyanta yönelen 34 GK 9651 plakalı otomobil sürücüsü M. D. ile motosiklet sürücüsü R. A., ışıklarda beklemeye başladı. Bu sırada, arkadan gelen S. K.'nın kullandığı 34 CBS 658 plakalı motosiklet hız ve yağış yüzünden kontrolden çıkarak, önce ışıklarda bekleyen motosiklete, ardından da otomobile çarptı. Çarpışmanın ardından motosikletiyle birlikte yolun karşısına sürüklenen S. K., kaldırıma çarparak durabildi. Ağır şekilde yaralanan S. K., ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. S. K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan diğer motosiklet sürücüsü R. A. ise kaldırıldığı Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

HIZ VE YAĞIŞ YÜZÜNDEN KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET IŞIKLARDA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇARPTI 1 ÖLÜ 1 YARALI
HIZ VE YAĞIŞ YÜZÜNDEN KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET IŞIKLARDA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇARPTI 1 ÖLÜ 1 YARALI
HIZ VE YAĞIŞ YÜZÜNDEN KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET IŞIKLARDA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇARPTI 1 ÖLÜ 1 YARALI
HIZ VE YAĞIŞ YÜZÜNDEN KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET IŞIKLARDA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇARPTI 1 ÖLÜ 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Hakan Kutlu Bülent Uygun Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: HIZ VE YAĞIŞ YÜZÜNDEN KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET IŞIKLARDA BEKLEYEN ARAÇLARA ÇARPTI 1 ÖLÜ 1 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 22:27:22. #1.14#
title