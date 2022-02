HİYADER'den Yerköy Belediye Başkanı Yılmaz'a teşekkür plaketi

Hayvanlar İçin Yaşam ve Adalet Derneği (HİYADER) gönüllü besleme üyesi Fahri Genç, sokak hayvanlarına verdiği destekten dolayı Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz'a plaket takdim etti.

Belediye Başkanı Yılmaz'ı ziyaret eden Genç, kış şartlarında sokak hayvanlarının aç kalmaması için Yerköy Belediyesinin her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

Genç, Yılmaz'ın 25 bin lira değerinde mama desteği sağladığını ifade ederek, "Özellikle hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü günlerde bize büyük destek veren Belediye Başkanımız Ferhat Yılmaz'a, Kaymakamımız Mustafa Karaca'ya ve HİYADER Yerköy Dernek Başkanımız Galip Gençoğlu'na teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Yılmaz ise her zaman sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerekildiğini belirterek, "Sessiz dostlarımızın can güvenliği, barınma ve beslenme ihtiyacı en büyük görevlerimizden bir tanesidir. Çünkü hayat, can dostlarımızla paylaştıkça anlamlıdır. Yaşayan tüm canlılar gibi onlar da doğanın, eşit haklı bireyleridir. Bizler de Yerköy Belediyesi olarak sokak hayvanlarını korumak kollamak ve yaşam şartlarını daha iyiye götürmek için elimizden gelen tüm çaba ve gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.