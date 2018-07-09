Hitü Rektörü Alkan'dan Tüsf Başkanı Tamer'e Ziyaret

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) Başkanı Prof. Dr. Kemal Tamer'i ziyaret etti.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Alkan ziyarette, 2017 yılında Hitit Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen 12. Dünya Üniversiteler Güreş Şampiyonası ve 11. Avrupa Üniversiteler Futsal Şampiyonası gibi uluslararası organizasyonların başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Üniversite tarafından Obruk Barajı kıyısında hayata geçirilecek Oğuz Adası Projesi ile Çorum'daki spor organizasyonlarına farklı bir boyut kazandıracaklarını ifade eden Alkan, su sporları ile ilgili ulusal ve uluslararası organizasyonlar gerçekleştirebileceklerini kaydetti.

Üniversitenin spor altyapısını her geçen yıl geliştirdiklerine dikkat çeken Alkan, TÜSF'ten bu yıl da ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarının Çorum'da gerçekleştirilmesini talep etti.

TÜSF Başkanı Tamer de bugüne kadar Hitit Üniversitesine verilen organizasyonların başarılı bir şekilde organize edildiğini söyledi. Tamer, organizasyonların başarısından dolayı Alkan'a teşekkür ederek, bundan sonraki organizasyonlarda başarılar diledi.