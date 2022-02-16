Hitman'ın yeni mobil oyunu önümüzdeki ay çıkış yapacak - Haberler
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Hitman'ın yeni mobil oyunu önümüzdeki ay çıkış yapacak

Haberler.com, Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Hitman'ın yeni mobil oyunu önümüzdeki ay çıkış yapacak

Hitman'ın yeni mobil oyunu Hitman Sniper: Shadows, önümüzdeki haftalarda mobil cihazlarda piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Geçen yıl E3'teki resmi duyurusunun ardından geliştirici ekip Square Enix, 3 Mart 2022'de yeni bir mobil Hitman oyunu duyurduğunu doğruladı. Hitman Sniper: The Shadow olarak adlandırılan oyunun resmi web sitesi ve Google Play Store üzerinden ön kayıtları açıldı.

Önceki Hitman Sniper oyununun aksine Shadows, oyuncuları altı yeni suikastçının yerine koyan ve oynaması tamamen ücretsiz olan bir oyundur.

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Yeni Hitman oyunu, oyuncuların keskin nişancı tüfeğini kullanarak uzaktan yüksek profilli hedefleri ortadan kaldırmakla görevlendirildiği önceki oyunlara benzemektedir. Olay örgüsü, ikonik kel kafalı ajanımız Ajan 47'nin ortadan kaybolması etrafında dönmektedir.

Hitman Sniper: The Shadows, 3 Mart 2022 tarihinde iOS ve Android cihazlar için çıkış yapacak.

Hitman'ın yeni mobil oyunu önümüzdeki ay çıkış yapacak

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Mobil Oyunlar, Hitman III, Gamegar,, Haberler

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