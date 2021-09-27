Hitman GOTY'a olumsuz inceleme yağdı

Hitman: Game of the Year Edition, GOG'da çıkış yapmıştı ancak kısa bir süre sonra, oyuncular oyunun gizli bölümlerinin çevrimiçi DRM kontrollerinin arkasında kilitlendiğini keşfettikten sonra şikayet etmeye ve olumsuz inceleme yazmaya başladılar.

ÇEVRİMDIŞI OYNANMIYOR

Çevrimiçi DRM, bir kullanıcının belirli bir ürünü kullanabilmesi için özellikle internet bağlantısı aracılığıyla bir sunucuya bağlı kalmasını gerektiren bir DRM biçimidir.

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GOG'da 17.99 dolar ücretle çıkan Hitman'ın temelini oynayabiliyorsunuz fakat silahların, eşyaların, kıyafetlerin, başlangıç konumlarının ve daha fazlasının kilidini açmak için internet bağlantısı gerekmektedir.

Şu anda oyunun genel derecelendirmesi 5 üzerinden 1.4 puan aldı. Hitman'ı çevrimdışı oynamaya karar veren veya her ne sebeple olursa olsun sunuculara erişemeyen oyunculardan neyin kilitlediği merak ediliyordu. İnternet bağlantısı olmadan oyuncular yükseltme görevlerine ve birçok göreve erişemiyorlar

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