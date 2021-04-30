Hitman geliştiricisi, Xbox için yeni bir oyun üzerinden çalıştığını duyurdu! Ortaçağ temalı, ejderhaların bulunduğu sıradışı bir oyun geliyor!
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Hitman geliştiricisi, Xbox için yeni bir oyun üzerinden çalıştığını duyurdu! Ortaçağ temalı, ejderhaların bulunduğu sıradışı bir oyun geliyor!

Hitman geliştiricisi, Xbox için yeni bir oyun üzerinden çalıştığını duyurdu! Ortaçağ temalı, ejderhaların bulunduğu sıradışı bir oyun geliyor!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Hitman serisinin geliştiricisi IO Interactive, Xbox ve PC için Ortaçağ temalı, ejderhaların bulunduğu sıradışı bir oyun üzerinde çalıştığını duyurdu! Şirketin Türk asıllı CEO'su Hakan Abrak yaptığı röportajda hangi açıklamalarda bulunmuştu? Detaylar haberimizde!

Windows Central'ın haberine göre Danimarka merkezli oyun geliştiricisi şirket IO Interactive, Xbox Game Studios için piyasaya sunulacak fantastik bir oyun üzerinde çalışıyor.

HITMAN GELİŞTİRİCİSİ IO INTERACTIVE ORTAÇAĞ TEMALI YENİ OYUN ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Eurogamer'ın da doğruladığı kaynaklara göre. AAA segmentinde, Ortaçağ dünyasında geçecek proje içerisinde ejderhaları barındıracak.

IO Interactive'in Türk asıllı Danimarkalı CEO'su Hakan Abrak bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, "Çok fazla ayrıntıya girmeden, aktif olarak üzerinde çalıştığımız üçüncü bir evrenimiz var. Bu biraz farklı bir proje, ancak çekirdek çalışanlarımızın ve kıdemli personelimizin uzun süredir hayalini kurduğu bir şey." ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda İspanya'nın Barselona şehrinde yeni bir stüdyo açtığını duyuran IO Interactive, tüm yeni oyunların inşa edilme sürecine hız kesmeden devam ettiklerini aktarmıştı. Ayrıca, şirket şu anda Project 007 kod adlı yeni James Bond oyunu üzerinde de çalıştığını duyurmuştu. Söz konusu oyunun tıpkı Hitman gibi bir üçlemeden oluşacağı düşünülüyor.

Hakan Abrak geçtiğimiz hafta yaptığı röportajda, hem geliştiriciliğini hem de yayıncılığını üstlendikleri Hitman 3'ün, Hitman 2'den %300 daha iyi bir satış gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Aynı zamanda serinin geleceği için bazı güzel fikirlere sahip olduklarını da belirtmişti.

Ortaçağ dünyasında geçecek fantastik oyunun henüz geliştirme sürecinin çok başlarında ve çıkış yapması için önünde uzun bir zamanında olduğunu söyleyebiliriz.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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