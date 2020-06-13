Hitman: Absolution, GOG'da Ücretsiz Dağıtılıyor
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Hitman: Absolution, GOG'da Ücretsiz Dağıtılıyor

Dün Epic Games Store üzerinden iki ücretsiz oyun dağıtımına başlanmıştı.

Hitman: Absolution, GOG'da Ücretsiz Dağıtılıyor
13.06.2020 15:49 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:37

Dün Epic Games Store üzerinden iki ücretsiz oyun dağıtımına başlanmıştı. Bugün ise GOG, kullanıcılara bir oyunu ücretsiz hediye ediyor. Hitman: Absolution, GOG üzerinden ücretsiz dağıtılıyor.

IO Interactive tarafından PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 için geliştirilmiş olan Hitman: Absolution, 2012 yılında satışa sunulmuştu. Daha çok kişisel hikayeye dayalı bir oyundu. Agency tarafından uğradığı ihanete bağlı olarak intikam arayışına giren soğukkanlı suikastçınız ile yirmi görevden oluşan gerilimli bir maceraya çıkıyorsunuz.

Oynanış olarak üst seviye seçim özgürlüğünün sunulduğu mekaniklerine ve etkileyici yapay zeka sistemine bağlı olarak, hedefinizi nasıl ortadan kaldıracağınız tamamıyla size bırakılıyor. Aynı eski oyunlarda olduğu gibi yine kıyafet değiştirerek düşmanlarınızın şüphelenmemesinin önüne geçebiliyorsunuz. Instinct Mode ile de düşmanlarınızın hareketlerini tahmin edebilir ve keşfettiğiniz yeni yöntemler doğrultusunda silah yelpazenizi kullanarak farklı infazla gerçekleştirebilirsiniz.

Hitman: Absolution GOG'da Ücretsiz Oldu!

Hitman: Absolution, GOG üzerinden 15 Haziran 2020 Pazartesi günü TSİ 23: 00'a kadar ücretsiz olarak indirilebilecek. Fırsattan yararlanmak için, yeni bir hesap açtıktan ve/ veya hesabınıza giriş yaptıktan sonra oyunu kütüphanenize eklemeniz yeterli olacak. Bir defa eklediğiniz takdirde, kalıcı olarak sizin olacak.

Türkçe altyazı desteği de mevcut olan Hitman: Absolution sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Keyifli oyunlar dileriz.

Kaynak: Tamindir

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