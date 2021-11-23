Hitman 3 VR önümüzdeki yıl PC'ye gelecek

Hitman 3 VR 2022 yılında PC'de satışa sunulacak. Oyun geliştiricisi IO Interactive tarafından yapılan duyuruya göre, Hitman 3'ün ikinci yılında oyuncuların bekleyebileceği içeriklerin yol haritasını özetliyor.

Oyunun VR sürümü ilk çıktığında PlayStation VR'a özel olduğu için en önemli güncellemelerden biri PC için VR desteğidir. Eşlik eden "İkinci Yıl" videosu Hitman 3 VR'ın hem Oculus Rift S hem de Valve Index ile oynandığını kısaca gösteriyor. Denetim, yalnızca DualShock 4 oyun konsolu ve sınırlı hareket kontrollerini destekleyen PSVR sürümünden daha sürükleyici görünüyor.

PC'ye gelen Hitman 3 VR'ın yanı sıra IO Interactive oyunun resmi olan 50 milyon oyuncuya ulaştığını ve serinin en popüler Hitman oyunu olduğunu açıkladı. Buna ek olarak IO Interactive gelecek yıl bir dizi yeni hikaye modunun yanı sıra Elusive Target Arcade modunun kalıcı olarak eklenmesini ve PC'de ışın izleme (Ray Tracing) desteğini de ekliyor.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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