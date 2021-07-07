Hitman 3 sistem gereksinimleri 2021! Hitman 3 kaç GB?

IO Interactive tarafından geliştirilen ve yayınlanan yeni nesil aksiyon oyunu Hitman 3 milyonlarca oyuncunun tercih ettiği yapımlar arasında yer alıyor. Durum böyle olunca, Hitman 3 sistem gereksinimleri en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki, Hitman 3 sistem gereksinimleri nelerdir? Hitman 3 kaç GB? Detaylar haberimizde...

Hitman 3, World of Assassination üçlemesinin gelecek son oyunudur. Dünyanın dört bir yanından oyuncuları kendisine çeken oyunda Ajan 47, kariyerinin en önemli sözleşmeleri için geri döndü. Önceki oyunda bulunan ve bir nevi çoklu oyunculu mod olan Hayalet Modu ve Keskin Nişancı modunun çoklu oyunculu kısmı yeni oyuna entegre edilmiş. Oyun motoru olarak Glacier Engine kullanılmaktadır.

Oyunseverlerin en beğendiği aksiyon oyunları arasında yer alan Hitman 3'ün sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Hitman 3 oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Hitman 3 PC sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Hitman 3 kaç GB? Sizler için derledik...

HITMAN 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Hitman 3 Minimum Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64 Bit

RAM: 8GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 veya Radeon HD 7870

İşlemci: Intel Core i5-2500K 3.3GHz veya AMD CPU Phenom II X4 940

Direct X: 12

Depolama Alanı: 80 GB

Hitman 3 Önerilen Sistem Gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 - 64 Bit

RAM: 16GB

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1070 veya AMD Radeon RX Vega 56 8GB

İşlemci: Intel Core i7 4790 4 GHz

Direct X: 12

Depolama Alanı: 80 GB

HITMAN 3 KAÇ GB?

Hitman 3 grafikleri sebebiyle donanımlı bir PC sistemine sahip olmayı gerektiriyor. Oyunun yüklenmesi için istenilen depolama alanı 80 GB yer kaplamaktadır.