-Hitit krallarının yazlığı Sarissa Antik kenti turizme kazandırılacak

-Hitit krallarının yazlığı Sarissa Antik kenti turizme kazandırılacak Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bulunan ve Hititlerin önemli yerleşim merkezlerinden olan tarihi Sarissa-Kuşaklı Antik kenti turizme kazandırılacak Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bulunan ve Hititlerin önemli yerleşim...

-Hitit krallarının yazlığı Sarissa Antik kenti turizme kazandırılacak

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bulunan ve Hititlerin önemli yerleşim merkezlerinden olan tarihi Sarissa-Kuşaklı Antik kenti turizme kazandırılacak

SİVAS - Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bulunan ve Hititlerin önemli yerleşim merkezlerinden olan tarihi Sarissa-Kuşaklı Antik kenti turizme kazandırılacak.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde bulunun ve bundan yaklaşık 3.500 yıl önce Hitit krallarını tarafından yazlık olarak kullanılan Sarissa-Kuşaklı Antik kenti, başlatılan çalışmalar ile turizme kazandırılacak. Sivas Valisi Salih Ayhan, bir dizi ziyaretler yapmak ve incelemelerde bulunmak üzere Altınyayla ilçesine gitti. Vali Salih Ayhan'a İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, Altınyayla Kaymakamı Ahmet Tayyib Kahraman, bazı il protokol üyeleri de eşlik etti. Vali Ayhan Başören köyünde M.Ö. 1500 ve 1400'lü yıllarda Hititlerin önemli bir yerleşim merkezi olan ve birçok bilimsel kazı çalışmalarının yapıldığı tarihi Sarissa Antik Kent bölgesinde incelemelerde bulundu. Kuşaklı ören yeri olarak da bilinen Sarissa bölgesinin, Altınyayla ilçesinin önemli bir turizm rotası olduğunu ifade eden Vali Salih Ayhan, "Altınyayla Başören köyünde bulunan ve geçmişi M.Ö.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı