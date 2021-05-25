HİTİT DÖNEMİ SOBASI 'MALTIZ' MÜZEDE SERGİLENİYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HİTİT DÖNEMİ SOBASI 'MALTIZ' MÜZEDE SERGİLENİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ta, Hititlerin yerleşim alanlarından biri olan Maşat Höyük Örenyeri'ndeki kazılarda bulunan, binaların ısıtılması ve yemek pişirme amacıyla kullanıldığı değerlendirilen topraktan yapılma 'maltız' kent müzesinde sergileniyor.

TOKAT'ta, Hititlerin yerleşim alanlarından biri olan Maşat Höyük Örenyeri'ndeki kazılarda bulunan, binaların ısıtılması ve yemek pişirme amacıyla kullanıldığı değerlendirilen topraktan yapılma 'maltız' kent müzesinde sergileniyor. Eserin, Hititlerin ısınma yöntemi hakkında bilgiler verdiğini belirten Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, "Bugünkü maltızlardan oldukça farklı olduğunu görüyoruz. Tarihi soba örneklerinden birisi" dedi.

Zile ilçesinde Maşat Höyük Örenyeri'nde 1973-1984 yılları arasında yapılan kazılarda Hitit dönemine ait eşyalar arasında pişmiş topraktan yapılan maltız da bulundu. Isınma ve pişirme amaçlı kullanıldığı değerlendirilen maltız Tokat Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Bugünkü örneklerinden farklı olan maltız, ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem Çakır, "Maltız halen günümüzde de çeşitli şekillerde kullanılan ve bir yemek pişirme ve ısınma aracıdır. Müzemizde sergilen maltız Anadolu'nun en önemli uygarlık merkezlerinden ve en önemli devletlerden birisi olan Hitit döneminde kalma bi maltız. Zile'nin Maşat Höyük içinde yapılan kazılarla ele geçirilen ortaya çıkan bir buluntudur. Maşat Höyük Hititlerin en önemli merkezlerinden birisi aynı zamanda. O dönemde Anadolu'nun büyük bir kısmına hükmeden Hititliler, bölgelerde maden işlemişler. Yaptıkları, ortaya koydukları alet, edevatla da insanlığa bir anlamda büyük merhaleler katettirmiş önemli bir uygarlık merkezi. Bu maltıza baktığımızda aslında günümüzde kullanılanlardan oldukça farklı olduğunu görüyoruz. Isınmak için kullanılan bir araç olarak pişmiş topraktan yapılmış. Belki de tarihi soba örneklerinden birisi. Fark edenlerin ilgisini çeken önemli bir buluntumuz" dedi.

HİTİT DÖNEMİ SOBASI 'MALTIZ' MÜZEDE SERGİLENİYOR
HİTİT DÖNEMİ SOBASI 'MALTIZ' MÜZEDE SERGİLENİYOR
HİTİT DÖNEMİ SOBASI 'MALTIZ' MÜZEDE SERGİLENİYOR
HİTİT DÖNEMİ SOBASI 'MALTIZ' MÜZEDE SERGİLENİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Sedat Peker Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Sibel Can Hande Erçel Demet Evgar İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Nihat Özdemir Josef De Souza Lukas Podolski Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
HİTİT DÖNEMİ SOBASI 'MALTIZ' MÜZEDE SERGİLENİYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 11:27:40. #1.15#

title